Son Dakika Haberleri: Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:19 
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