Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:19
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