Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Eylül 2019 valörlü, 17 Eylül 2021 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 16 bin 962 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ile 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 3 bin 985 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvilinin ihracı gerçekleştirildi.
Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor