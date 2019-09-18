Son Dakika Haberleri: Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Son Dakika Ekonomi Haber

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Eylül 2019 valörlü, 17 Eylül 2021 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 16 bin 962 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ile 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 3 bin 985 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvilinin ihracı gerçekleştirildi.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]