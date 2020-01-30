Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı - Son Dakika
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Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 3 Şubat 2020 valörlü, 31 Ocak 2022 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,38 kupon ödemeli 13 bin 677 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,38 kira ödemeli 14 bin 652 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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