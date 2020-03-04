Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı - Son Dakika
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Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 6 Mart 2020 valörlü ve 5 Mart 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 18 bin 172 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli 7 bin 552 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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