Son Dakika Haberleri: Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı
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Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 
Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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