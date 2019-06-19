Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti
İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek