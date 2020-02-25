Hazineden dolar cinsi sukuk ihracı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat valör tarihli dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat valör tarihli dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:16
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