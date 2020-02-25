Hazineden dolar cinsi sukuk ihracı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazineden dolar cinsi sukuk ihracı - Son Dakika Ekonomi

Hazineden dolar cinsi sukuk ihracı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat valör tarihli dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazineden dolar cinsi sukuk ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat valör tarihli dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Maliye Bakanlığı, 28 Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:16 
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