Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık - Son Dakika

Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Aralık Salı günü olduğu belirtildi.

Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Aralık Salı günü olduğu belirtildi.


Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyen vatandaşlarımız için son müracaat tarihi 31 Aralık Salı günüdür. Vatandaşlarımız söz konusu başvurularının e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Başvuruda yapılması gerekenler, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal sitesindeki https://imarbarisi.csb.gov.tr/görsel yayınlarda anlatılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Aralık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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