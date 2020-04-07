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Hazineden yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde, Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, bugün 1 milyar 470 milyon lira tutarında 8 Nisan 2020 valörlü, 1820 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:44 Kaynak: AA
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