"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisi
1 saat önce
- Sergiden detay Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda...
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:38 Kaynak: AA
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