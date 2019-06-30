Son Dakika Haberleri: "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisi
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"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisi

1 saat önce

- Sergiden detay Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda...

- Sergiden detay
Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi
KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.
Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği sergisi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:38 Kaynak: AA
Türkiye, Kyoto, Osmanlı İmparatorluğu, Güncel
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