Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'inin açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, hazineye ait "atıl tarım alanları"nın üretime açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.