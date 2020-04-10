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Hazineye ait "atıl tarım alanları" üretime açılıyor
21 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'inin açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, hazineye ait "atıl tarım alanları"nın üretime açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'inin açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, hazineye ait "atıl tarım alanları"nın üretime açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:38 Kaynak: AA
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