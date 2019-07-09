Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak
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On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hazineye ait sanayi parsellerinin, küçük sanayi kooperatiflerine satışı yapılacak.
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hazineye ait sanayi parsellerinin, küçük sanayi kooperatiflerine satışı yapılacak. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37
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