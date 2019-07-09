Son Dakika Haberleri: Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak
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Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak

59 dakika önce

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hazineye ait sanayi parsellerinin, küçük sanayi kooperatiflerine satışı yapılacak.

Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak, System.String[]
Ekonomi
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hazineye ait sanayi parsellerinin, küçük sanayi kooperatiflerine satışı yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 
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