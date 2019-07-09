Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hazineye ait sanayi parsellerinin, küçük sanayi kooperatiflerine satışı yapılacak.

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AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli