Hazır beton üretimi Nisan ayında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Nisan ayında, bir önceki aya göre sektör genelinde "ciddi bir üretim azalması" yaşandığını açıkladı.

THBB açıklamasında, "Üretimdeki azalma, korona virüsü pandemisi nedeniyle bazı inşaatların faaliyetlerini durdurmuş olmasının yanı sıra devam eden inşaatlarda sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları beton dökümü yapılamamasından kaynaklandı" denildi.

İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olarak sayılıyor.

Hazır Beton Endeksi Nisan raporunda, "Beklenti Endeksi, Mart ayındaki tarihi dip değerinden sonra normalleşmeye dönen takvim ile birlikte yükseliş gösterdi. Buna rağmen sektörün güveni düşük kalmaya devam etti" denildi ve eklendi:

"Özellikle son açıklanan normalleşme takvimi ile birlikte Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>genelinde bir toparlanmanın başlayacağına ilişkin umut, Beklenti Endeksi'ni yukarı çekti. Bu beklentiye karşılık faaliyette önemli bir daralma meydana geldi. Nisan ayında, bir önceki aya göre sektör genelinde ciddi bir üretim azalması yaşandı. Sektörün güveninin diğer bütün endekslerden daha düşük olması, inşaat sektörünün kırılganlığının net bir göstergesidir."

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Nisan ayında, bir önceki aya göre sektör genelinde ciddi bir üretim azalması yaşandı. Üretimdeki azalma, korona virüsü pandemisi nedeniyle bazı inşaatların faaliyetlerini durdurmuş olmasının yanı sıra devam eden inşaatlarda sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları beton dökümü yapılamamasından kaynaklandı" dedi.

Merkez Bankası'nın Mart verilerine göre en düşük 3. kapasite kullanım oranına sahip olan hazır beton sektöründeki daralmanın nisan ayı itibarıyla netleştiğine dikkat çeken Yavuz Işık, "Hem çimentonun hem de hazır betonun kapasite kullanım oranlarında nisan ayında, hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı ayına göre gerileme yaşanmıştır. Son 6 çeyrektir daralan inşaat sektörüne girdi sağlayan hazır beton da, bu tablonun dışında kalmamış ve Korona virüsü pandemisi öncesi dönemdeki son 18 ay boyunca süregelen bir geriye gidişe maruz kalmıştır. Bu pandemi ile birlikte sektörün kan kaybının hızlandığı görülmektedir" diye ekledi. (Grafik)