Hazır Çiğ Köfte Vs. Ev Yapımı Çiğ Köfte

Bu videoda önce evde, daha doğrusu ofiste çiğ köfte yapıyoruz.

Bu videoda önce evde, daha doğrusu ofiste çiğ köfte yapıyoruz. Sonra dışarıdan söylediğimiz çiğ köfteyi getiriyoruz. İkisini aynı anda yiyerek hangisinin daha lezzetli olduğuna karar veriyoruz.

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