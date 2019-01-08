Son Dakika Haberleri: Hazır Çiğ Köfte Vs. Ev Yapımı Çiğ Köfte

Hazır Çiğ Köfte Vs. Ev Yapımı Çiğ Köfte

2 saat önce

Bu videoda önce evde, daha doğrusu ofiste çiğ köfte yapıyoruz.

Bu videoda önce evde, daha doğrusu ofiste çiğ köfte yapıyoruz. Sonra dışarıdan söylediğimiz çiğ köfteyi getiriyoruz. İkisini aynı anda yiyerek hangisinin daha lezzetli olduğuna karar veriyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:38 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:56:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazır Çiğ Köfte Vs. Ev Yapımı Çiğ Köfte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]