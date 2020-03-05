Hazır giyim Avrupa mesaisine başladı
1 saat önce
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Çin'den kayan siparişlerin etkisiyle bu yıl yeniden hedef büyüttü.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Çin'den kayan siparişlerin etkisiyle bu yıl yeniden hedef büyüttü. Mesailerin başladığı sektörde nisan - mayıs ayı gibi çift vardiya bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:08
Son Dakika Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi Onlarca kişinin öldüğü İran'da doktorların halay çektiği görüntü tepki çekti Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi