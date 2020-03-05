Hazır giyim Avrupa mesaisine başladı - Son Dakika
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Hazır giyim Avrupa mesaisine başladı

1 saat önce

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Çin'den kayan siparişlerin etkisiyle bu yıl yeniden hedef büyüttü.

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Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Çin'den kayan siparişlerin etkisiyle bu yıl yeniden hedef büyüttü. Mesailerin başladığı sektörde nisan - mayıs ayı gibi çift vardiya bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:08 
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