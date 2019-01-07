Hazır Giyim Endüstrisi 2018'İ Net İhracatta

Hazır giyim endüstrisinin 2018 ihracat performansını değerlendiren Mustafa Gültepe, tüm zorluklarına rağmen genel olarak başarılı bir yıl geçirdiklerinin altını çizdi. 3 yıllık durgunluk döneminin ardından ihracatta yeni bir sıçrama hamlesi yakaladıklarını bildiren Gültepe, şöyle devam etti:

2018'DE İHRACATTA YÜZDE 3,6 ARTIŞ YAKALADIK

"Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 71'ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıyor. En büyük pazarımız olan AB'de artan rekabet ve ekonomilerdeki kısmi olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artıda bitirdik. Özellikle İspanya, Hollanda ve Rusya pazarlarındaki yüksek performans ihracatımıza olumlu yönde yansıdı. Öte yandan 2016 ve 2017 yıllarında ülkemize gelmekte tereddüt eden alıcıların yeniden Türkiye'ye yönelmeleri de bu artışta etkili oldu.

2018'i 17 milyar 642 milyon dolar ihracat ile kapattık. Bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artıdayız. Miktar bazında ise yüzde 7'lik bir artışımız var. Hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta ikinci büyük sektör konumumuzu 2018'de de devam ettirdik.Net ihracatta ise açık ara lider konumdayız. 2018'de ülkemizin cari açığının kapatılmasına 15,8 milyar dolar katkı sunduk."

Mustafa Gültepe, tüm olumsuzluklara rağmen 2019'a yüzde 10'luk ihracat artışı hedefi ile başladıklarını bildirdi. Gültepe, mevcut 510 binin üzerindeki istihdamı koruyup Anadolu'daki yeni yatırımlar ve ihracatta yüzde 10'luk artış doğrultusunda yeni istihdam yaratmaya çalışacaklarınız sözlerine ekledi.