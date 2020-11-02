Hazır giyim ihracatı ekimde rekor kırdı - Son Dakika

Hazır giyim ihracatı ekimde rekor kırdı

02.11.2020 15:17
Hazır giyim ihracatı ekimde rekor kırdı, System.String[]

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolar ile kırdığımız aylık ihracat rekorumuzu ekimde 1 milyar 858 milyon dolara çıkardık.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolar ile kırdığımız aylık ihracat rekorumuzu ekimde 1 milyar 858 milyon dolara çıkardık. Sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, hazır giyim endüstrisi salgına rağmen temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla kırdığı aylık ihracat rekorunu, geçen ay 1 milyar 858 milyon dolarla daha da yukarı taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Gültepe, hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisindeki kritik öneminin salgın sürecinde bir kez daha görüldüğünü vurgulayarak, "Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolar ile kırdığımız aylık ihracat rekorumuzu ekimde 1 milyar 858 milyon dolara çıkardık. Sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun. Zorlu süreçte bizi başarıya taşıyan faktörlerin başında, sektörün tasarım ve koleksiyon oluşturabilme gücü geliyor. Tasarım altyapısının korunması çok önemli. Bu nedenle mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün 3 aylık sıkıntılı dönemin ardından hızla toparlanarak istihdama, katma değerli üretime ve ihracata devam ettiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Mart, nisan ve mayıs ayları sektör için kabus gibi geçti. Haziranda küresel pazarların açılması ile birlikte ibreyi yeniden yukarı çevirdik. Maske ve koruyucu giysiye olan yoğun talebin de katkısı ile haziran ihracatımızda yüzde 25 artış kaydettik. Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla aylık ihracat rekorumuzu kırdık. Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Eylülde de yüzde 20 ihracat artışı ile bir kez daha 1,8 milyar dolar sınırını gördük. Ekimde 1 milyar 858 milyon dolarla yenilediğimiz rekorun sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Ocak-ekim döneminde 13 milyar 977 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemine göre hala yüzde 5,8 eksideyiz. İhracata çalışan firmalarımızın yılbaşına kadar kapasiteleri dolu. Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17,7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum."

Gültepe, tasarım konusunda devletin verdiği teşvikler için teşekkür ettiklerini belirterek, "Sektörün tasarım altyapısının korunması bizim için çok önemli. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldığı gibi tasarım teşvikleri kapsamında mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'ye 10 aylık ihracat yüzde 21,5 arttı"

Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin salgınla birlikte özellikle 100 milyar dolarlık ABD pazarında büyük bir sıçrama yakaladığını vurguladı.

ABD'ye ihracatı en kısa zamanda 1,5 milyar dolara, orta vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Gültepe, "Bu ülkeye 10 aylık ihracatımız yüzde 21,5 artışla 662 milyon dolara yaklaştı. Ekim ihracatımızdaki yüzde 34,7'lik artış, ileriye dönük umutlarımızı daha da arttırıyor. Ekim ayında ABD'nin yanı sıra İngiltere'ye yüzde 42,6, Danimarka'ya ise yüzde 36,2'lik ihracat artışı dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına resmen ilan edilmemiş bir boykot uygulayan Suudi Arabistan'a hazır giyim ihracatında ise geçen ay yüzde 48,7 daralma olduğunu kaydetti.

Hazır Giyim, İstanbul, Gültepe, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazır giyim ihracatı ekimde rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı
Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor         
15:36
Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
15:18
Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı         
15:08
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı         
14:13
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 15:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazır giyim ihracatı ekimde rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei