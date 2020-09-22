Son dakika haberi... Hazır giyim ihracatı yükselişte - İZMİR - Son Dakika

Son dakika haberi... Hazır giyim ihracatı yükselişte - İZMİR

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemi başında yaklaşık yüzde 40'lık düşüş yaşanan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, ağustos ayındaki yüzde 11'lik artışla yükselişe geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemi başında yaklaşık yüzde 40'lık düşüş yaşanan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, ağustos ayındaki yüzde 11'lik artışla yükselişe geçti.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinin verilerinden yaptığı derlemeye göre, salgından etkilenen sektörlerin başında gelen hazır giyim ve konfeksiyonda, Türkiye'nin ocak-ağustos dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 10 milyar 330 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'daki normalleşme sinyalleri ve insanların sokağa çıkmalarıyla beraber hazır giyim sektörü de toparlanmaya başladı.

Haziran ayında 2019'un aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla 1 milyar 357 milyon dolar ihracatı yakalayan sektörün yükselişi temmuzda da devam etti. 2019 temmuz ayına göre 2020 temmuzda hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, yüzde 8,5'lik artışla 1 milyar 812 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Sektör ağustosta da yükselişini sürdürdü ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 1 milyar 545 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı.

"Bu sene 17 milyar doları geçeriz"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, AA muhabirine, sektör olarak 2020'ye çok iyi başladıklarını söyledi.

İhracatta ocak-şubat döneminde yüzde 15 artış yakaladıklarını belirten Sertbaş, "Çin'de yeni tip koronavirüsün çıkışıyla daha da yoğun bir talep olacağını, bu seneyi çok daha iyi rakamlarla kapatacağımızı düşünüyorduk ama bizde de virüs çıkacağını hesaba katmamıştık." dedi.

Virüsün Çin'den sonraki merkezinin Avrupa olduğunu anımsatan Sertbaş, şunları kaydetti:

"Marttan itibaren bütün piyasalarımız kapandı. Bizim ana pazarımız Avrupa. Buraya hazır giyim ihracatımız durma noktasına geldi. Hazirana kadar bu düşüş sürdü. Hazirandan sonra normalleşmeyle birlikte ihracatımız tekrar artışa geçti. Senelik olarak yüzde 12'lik bir düşüş var ama gidişat gösteriyor ki geçen seneyi yakalarız hatta biraz da geçeriz gibi. Bu sene 17 milyar doları aşarız diye öngörüyoruz. Yeter ki ikinci dalga bizleri, Avrupa'yı kapatmasın."

"Avrupalı Uzak Doğu'dan yavaş yavaş kopma noktasında"

Avrupa'daki alıcıların yakın çevreden alışverişlerini tamamlamak gibi bir planlarının olduğunu ifade eden Sertbaş, Türkiye'nin de bu yakın çevreye girdiğine değindi.

Bu planın salgın nedeniyle hızlı şekilde hayata geçeceğine işaret eden Sertbaş, "Biz Uzak Doğu'nun bütün kapasitesini karşılayamayız ama şu anda özellikle Endonezya ve Çin'den alım zorlukları var. Oradan kayan siparişlerin bizim rakamlarımıza yansıdığını düşünüyorum. Fiyat tutturabildiğimiz sürece daha da artacaktır. Avrupalı Uzak Doğu'dan yavaş yavaş kopma noktasında diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi... Hazır giyim ihracatı yükselişte - İZMİR

Ağustos, Türkiye, Avrupa, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Hazır giyim ihracatı yükselişte - İZMİR - Son Dakika Ekonomi

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