Hazır giyim markası sportif koleksiyonunu 'Jogger'ı tanıttı - Son Dakika

Hazır giyim markası sportif koleksiyonunu 'Jogger'ı tanıttı
Hazır giyim markası DeFacto yeni sezon için hazırladığı Jogger Koleksiyonu'nda bulunan ürünlerin sokaktan ofis modasına kadar her mekanın vazgeçilmezi olduğunu duyurdu.
Hazır giyim markası DeFacto yeni sezon için hazırladığı Jogger Koleksiyonu'nda bulunan ürünlerin sokaktan ofis modasına kadar her mekanın vazgeçilmezi olduğunu duyurdu. Marka koleksiyon hakkında, "Günün her anı spor
şıklığı taşıyan jogger'ler bu sezon sweatshirt'den gömleğe, ceketten crop bluza kadar birçok alternatifle kombinleniyor." bilgisini paylaştı.
DeFacto, 2020 Sonbahar-Kış sezonunu için özel olarak hazırladığı hareket özgürlüğü sağladığına dikkat çektiği sportif koleksiyonu Jogger'i beğeniye sundu. Gri, siyah ve yeşilin hakim olduğu koleksiyonun kadın ve erkek tasarımlarıyla fark yarattığını belirten marka koleksiyon hakkında şu bilgileri verdi; "Çabasız sportif şıklığın adresi jogger pantolonlar bu sezonun da gözdesi. Sweatshirt'ten gömleğe, ceketten crop bluzlara birçok kombin seçeneği sunan eşofmandan altının rahatlığı ve pantolonların şıklığından ilham alınarak tasarlanan jogger pantolonlar sokaktan ofise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sportif tarzından ödün vermeyen İtalyan Şef Danilo Zanna ve sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'ın da tercihi DeFacto Jogger Pantolon Koleksiyonu online mağazamızda, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda."
- İstanbul
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