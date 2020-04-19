Hazır giyim markasından 1 milyon anti bakteriyel maske daha - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Hazır giyim markasından 1 milyon anti bakteriyel maske daha - Son Dakika

Hazır giyim markasından 1 milyon anti bakteriyel maske daha

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, 8 Nisan'da 1 milyon maske ile destek olacağını açıklayan DeFacto, kampanya için ek 1 milyon maske daha bağışlayacağını duyurarak toplam maske bağışını 2 milyona çıkardı.

Hazır giyim markasından 1 milyon anti bakteriyel maske daha, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, 8 Nisan'da 1 milyon maske ile destek olacağını açıklayan DeFacto, kampanya için ek 1 milyon maske daha bağışlayacağını duyurarak toplam maske bağışını 2 milyona çıkardı. Uluslararası standartlara uygun üretilecek maskelerin, çok kullanımlı anti bakteriyel özellikleri olacağı duyuruldu.

Türkiye, tüm dünyayı eş zamanlı olarak etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı milletçe mücadelesini sürdürüyor. Bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde atlatmanın önemine inandığına vurgu yapan DeFacto, süreçte tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurdu.  8 Nisan tarihinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 milyon maske ile destek olacağını açıklayan DeFacto, kampanyaya katkısını sürdürmek için ek 1 milyon daha maske bağışlayacağını duyurarak toplam maske bağışını 2 milyona çıkardığını belirtti.

TEDARİKÇİLERİNE 900 MİLYON TL İLE CAN SUYU OLACAĞINI DA DUYURMUŞTU

DeFacto, hafta içinde tedarikçilerin ellerinde kalan ürünlerini alacağını açıklayarak 900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağını duyurmuştu. Şirket, hazır giyim sektöründeki tedarikçilerinin işlerinin bozulmaması için yaz sezonu için üretilen yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca marka 2020-2021 kış sezonu için de 500 milyon liralık sipariş vereceğini ve böylece toplam 900 milyon lira ile tedarikçilerine nefes aldıracağını ifade etmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BEYAZ DESTEK SÜRÜYOR

Bunun yanı sıra DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere giyim seti dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam 3 bin adet ürün seti teslim edildi. Ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırıldığı açıklandı.


- İstanbul
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 01:17 Kaynak: DHA

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