Hazır giyim markasından sonbahar için öneriler - Son Dakika

Hazır giyim markası DeFacto, sezon trendlerini erkek giyim alışkanlıklarıyla harmanlandığını belirttiği 2020 Sonbahar–Kış koleksiyonuyla ilgili önerilerde bulundu. Marka, oduncu gömleklerin koleksiyonun öne çıkan parçalarından olduğunu duyurdu.

Siyah, gri, lacivert, turuncu ve beyaz renkler ile kırmızı ve yeşilin tonlarının hakim olduğu koleksiyonun, tasarımlarıyla da fark yarattığına dikkat çeken DeFacto yaptığı açıklamada, "Trendy modelleri, fit ve rahat kesimleri ile öne çıkan oduncu gömlekler; chino, jogger ve denim pantolonlar ve tişörtler ile kombinlenerek, spor şıklığa vurgu yapıyor.Sportif ve modern tarzıyla ilham veren İtalyan Şef Danilo Zanna'nın da öncelikli tercihi olan DeFacto oduncu gömlekler online mağazamızda, mobil uygulamamızda ve tüm mağazalarda iyi giyinmeyi seven erkeklerin beğenisine sunuluyor." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul