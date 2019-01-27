Son Dakika Haberleri: Hazır giyim sektörü Endüstri 4.0’a entegre oluyor

Hazır giyim sektörü Endüstri 4.0’a entegre oluyor

20 dakika önce

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' Projesinin ilk eğitimini Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Hizmet Binasında düzenledi.

Hazır giyim sektörü Endüstri 4.0’a entegre oluyor, System.String[]
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' Projesinin ilk eğitimini Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Hizmet Binasında düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:43 

Uludağ İhracatçı Birlikleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Uludağ, Ekonomi
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