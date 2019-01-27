Hazır giyim sektörü Endüstri 4.0’a entegre oluyor
20 dakika önce
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' Projesinin ilk eğitimini Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Hizmet Binasında düzenledi.
Uludağ
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Ticaret Bakanlığı
'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' Projesinin ilk eğitimini Uludağ İhracatçı Birlikleri
(UİB) Hizmet Binasında düzenledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:43
Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Kajunun Fiyatı El Yakıyor! Tanesi 17 Kuruşa Satılıyor
Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı
Yerli Hamsi Kalmayınca Balıkçılar Gürcistan Hamsisine Yöneldi! Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü