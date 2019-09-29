Son Dakika Haberleri: Hazır giyim sektörü Endüstri 4,0’a hızlı uyum için çalışıyor
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Hazır giyim sektörü Endüstri 4,0’a hızlı uyum için çalışıyor

42 dakika önce

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' projesinin danışmanlık faaliyetlerinin startını verdi.

Hazır giyim sektörü Endüstri 4,0’a hızlı uyum için çalışıyor, System.String[]

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' projesinin danışmanlık faaliyetlerinin startını verdi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Uludağ, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:11 
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