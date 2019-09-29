Hazır giyim sektörü Endüstri 4,0’a hızlı uyum için çalışıyor
42 dakika önce
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' projesinin danışmanlık faaliyetlerinin startını verdi.
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği ile başlattığı, 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' projesinin danışmanlık faaliyetlerinin startını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:11
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