Hazır giyim sektörü kaynak desteği bekliyor
1 saat önce
TGSD'nin 22. Olağan Genel Kurul'da ikinci kez başkan seçilen Hadi Karasu, "Kaynak bulur ve projelerimizi uygulayabilirsek 40 milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde 20 artırarak 50 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.
TGSD'nin 22. Olağan Genel Kurul'da ikinci kez başkan seçilen Hadi Karasu
, "Kaynak bulur ve projelerimizi uygulayabilirsek 40 milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde 20 artırarak 50 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:50
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