"Hazır giyim tedarikçilerine 900 milyon TL ile can suyu olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Hazır giyim tedarikçilerine 900 milyon TL ile can suyu olacağız' - Son Dakika Ekonomi

"Hazır giyim tedarikçilerine 900 milyon TL ile can suyu olacağız"

6 saat önce

Dünya ekonomisini de derinden sarsan koronavirüs salgını Türkiye'de de hazır giyim sektöründeki tedarikçileri olumsuz etkiledi.

Dünya ekonomisini de derinden sarsan koronavirüs salgını Türkiye'de de hazır giyim sektöründeki tedarikçileri olumsuz etkiledi.Tedarikçilerin olumsuz etkilenmemesi adına DeFacto CEO'su İhsan Ateş "Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Toplamda 900 milyon lira ile tedarikçiye nefes aldıracağız" dedi.

Kovid-19 salgını insan sağlığını tehdit ettiği gibi global anlamda da ekonomik sorunlara neden oluyor. Bunun son örneği ise hazır giyim tedarik sektöründe yaşandı. Koronavirüs nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yüzlerce tedarikçi uluslararası devler için ürettikleri ürünlerle baş başa kalınca, yapmış oldukları yatırımların karşılığını alamadılar. Bozulan ödeme dengesi, tezgahların durma tehlikesini doğururken yaklaşık 4 milyon kişinin geçim kapısı olan tekstil sektörü de yara aldı.

900 MİLYON LİRA İLE SEKTÖRE CAN SUYU OLACAĞIZ

DeFacto, hazır giyim sektöründe sistemin durmaması, tezgahların çalışmaya devam etmesi için taşın altına elini koyduklarını duyurdu.  DeFacto CEO'su İhsan Ateş yaptığı açıklamada, "Bazı global markalar kesilmiş hatta üretimi tamamlanmış ürünlerini almama kararı alınca tedarikçilerin ellerinde binlerce mal kaldı. Hal böyle olunca da ödeme dengeleri bozuldu. Bu durum, tezgahların durma riskini doğurdu. İşte bu noktada Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak sorumluluk aldık. Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de şimdiden 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Böylece toplamda 900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağız" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR SEKTÖR"

DeFacto CEO'su İhsan Ateş, tekstil sektörünün Türkiye için stratejik bir önemi olduğunu belirterek, "Türk tekstil sektörü, yılda 30 milyar dolara yakın ihracat yaparken yaklaşık 1 milyon kişiyi de istihdam ediyor. Hatta bazı illerimizde sanayi üretimlerinde tekstil sektörü lider alanların başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine dünyadaki korumacılık önlemlerine rağmen büyük katkı sağlıyor. Tekstil sektörünün en önemli parçalarından biri de hazır giyim tedarikçileridir. Üretim bölümünün büyük yükünü taşırlar. Dolayısıyla üretim yani tezgahlar durursa tekstil sektörü de tökezler. Sektörün tökezlemesi demek Türk ekonomisine zarar vermesi demektir. Bu yüzden taşın altına elimiz koymayı görev bildik." diye konuştu.

"ET VE TIRNAK GİBİYİZ"

Ateş, 'Salgın bitecek ve insanlar sokağa çıkacak. İşte o dönem için hep birlikte hazırlıklı olmalıyız' dedi ve ekledi: "Gelecek hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için en önemli stratejik konu tedarikçilerimizin sürdürülebilirliği. Talep azalıyor, üretim düşüyor ama üretim tezgahlarımızın çalışıyor olması gerekiyor. Bu noktada 900 milyon TL'yi kasada tutmak, likit kalmak finansçılar için daha doğru gelebilir ama tedarikçi ile marka et ve tırnak gibidir. Biri olmadan diğerinin yaşaması mümkün değildir. Biz perakendeciler, alışverişi tekrar eski seviyesine getirmek için kampanyalar düzenleyeceğiz. Alışveriş normal seviyesine geldikçe üreticilerimiz de eski kapasitelerine ulaşacak."

"SORUMLU DAVRANMAK GEREKİYOR"

"Salgın sürecince insanlık adına büyük bir mücadele veriliyor. Dayanışma içinde olmamız lazım" diyen Ateş, Türk toplumunun sahip olduğu dayanışma ruhundan güç aldıklarını ifade etti. Ateş, şunları söyledi: "Biz bu finansman gücümüzü devreye sokmaz isek 4 milyon kişiye ne olacağını sorgulamak durumundayız. Bu sorumluluk ile hareket ettik. Bu topraklardan doğan global marka olarak; parçası olduğumuz topluma borcumuz var ve bu sorumluluk ile hareket ediyoruz. Ayrıca 30 ülkede 500'den fazla mağazamız var. Bu noktada bazı üretimlerimiz yurt dışında oluyor. Oralarda da kesilmiş ürün iptali yapmadık."


- İstanbul
Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:50 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Çeşme Belediyesi'nden "Tekrar buluşacağız" temalı "Evde kal Türkiye" videosu İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 21:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hazır giyim tedarikçilerine 900 milyon TL ile can suyu olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]