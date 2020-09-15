Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin - Son Dakika

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde, yarısından fazlası kadın dış giyim ürünleri olmak üzere 10 milyar 330 milyon 733 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde, yarısından fazlası kadın dış giyim ürünleri olmak üzere 10 milyar 330 milyon 733 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sektör temsilcileri 2020'nin 8 ayında 200'ün üzerinde ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye ürün gönderdi.

Sektör ihracatında ülke bazında Avrupa ülkeleri ve ABD, ürün bazında ise kadın kıyafetleri ön plana çıktı.

Ocak-ağustos döneminde 5 milyar 267 milyon 21 bin dolarlık kadın dış giyim ürünü ihraç edildi. Sektörün toplam dış satım tutarı ise 10 milyar 330 milyon 733 bin dolar oldu.

İhracatta ikinci sırada erkek dış giyim ürünleri yer aldı. Bu grupta 1 milyar 931 milyon 490 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri yılın 8 ayında en fazla kadın dış giyim ürününü Almanya'ya sattı. Bu ülkeye 1 milyar 34 milyon 436 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Kadın dış giyim ürünleri üreticileri, İspanya'ya 912 milyon 350 bin, İngiltere'ye 578 milyon 132 bin ve Hollanda'ya 370 milyon 83 bin dolarlık ürün gönderdi.

Erkek kıyafeti ihracatında da ilk sıra Almanya'nın

Erkek dış giyiminde de en fazla ihracat Almanya'ya yönelik oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri bu ülkeye yılın 8 ayında 334 milyon 386 bin dolarlık erkek dış giyim ürünü sattı.

Erkek dış giyim ürünleri ihracatında 226 milyon 243 bin dolarla Hollanda ikinci sırada yer aldı. Fransa'ya 204 milyon 763 bin ve dördüncü sıradaki İspanya'ya 183 milyon 233 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin ocak-ağustos dönemindeki erkek iç giyim ürünleri ihracatı 112 milyon 512 bin dolar, kadın iç giyim ihracatı da 76 milyon 659 bin dolar olarak kayda geçti.

Ağustos, Kadın, Erkek, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 'aslan payı' kadın giysilerinin - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Arkadaşıyla konuşma bahanesi ile 2 bin TL değerinde telefonu alarak kaçtı Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran "Atatürk" tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu         
14:28
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Otelde Rus turistleri Otelde Rus turistleri "Maske takın" diyerek uyaran hemşire, yüzüne terlik yedi         
13:26
Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi         
13:07
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı         
12:50
Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu         
12:46
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor         
09:52
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu         
20:51
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 17:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei