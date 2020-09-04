Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yarısı Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a yapıldı - Son Dakika

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yarısı Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a yapıldı

Türkiye'nin geçen ay hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 1,5 milyar doları bulan ihracatının yarısına yakını, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yarısı Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a yapıldı, System.String[]

Türkiye'nin geçen ay hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 1,5 milyar doları bulan ihracatının yarısına yakını, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ağustos ayında 160'tan fazla ülke ve bölgeye dış satım yaptı.

Ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,87 artışla 1 milyar 545 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan hazır giyim ve konfeksiyoncular, otomotiv endüstrisini de geçerek Türkiye'nin en fazla dış satım yapan sektörü oldu.

Sektörün ocak-ağustos dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalışla 10 milyar 330 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Ülkeler bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, ana pazar Almanya ağustos ayında da liderliğini korudu.

Yılın 8 ayında 1 milyar 958 milyon 154 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü satılan Almanya'ya ağustosta ise 2019'un aynı ayına göre yüzde 7 yükselişle 271 milyon dolar dış satım kaydedildi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracata imza atılan ikinci ülke olan İspanya'ya ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 250 milyon dolar hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

Birleşik Krallık'a da geçen ay, Ağustos 2019'a nazaran yüzde 27 artışla 183 milyon 925 bin dolar hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

Bu dönemde Hollanda yüzde 33 artış ve 125 milyon dolarla 4'üncü, Fransa yüzde 11 artış ve 78 milyon dolarla 5'inci, ABD yüzde 30 artış ve 71 milyon 809 bin dolarla 6'ncı, Danimarka yüzde 13 artış ve 38 milyon 758 bin dolarla 7'nci, İtalya da yüzde 1,3 azalış ve 38 milyon 656 bin dolarla 8'inci sırada yer aldı.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği (AB) bölgesine ağustosta hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,63 artarak 1 milyar 161 milyon dolara ulaştı.

İstanbul, Bursa ve İzmir en çok katkıyı veren iller oldu

Geçen ay, bu sektörde iller bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, İstanbul açık ara ilk sırada bulunuyor.

İstanbul'dan ağustosta, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 6,45 artışla 1 milyar 16 milyon 587 bin dolar hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderildi.

Bursa yüzde 9,8 artış ve 140 milyon 302 bin dolarla ikinci, İzmir yüzde 29,9 artış ve 137 milyon 877 bin dolarla 3'üncü, Denizli yüzde 8 artış ve 99 milyon 61 bin dolarla 4'üncü, Adana da yüzde 81 artış ve 23 milyon 860 bin dolarla 5'inci sırada kendilerine yer buldu.

Birleşik Krallık, Türkiye, İspanya, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yarısı Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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