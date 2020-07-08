Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı haziranda arttı - Son Dakika

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı haziranda arttı

Türkiye'den geçen ay yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1 milyar 357 milyon 642 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den geçen ay yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1 milyar 357 milyon 642 bin dolara yükseldi.

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AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sektörün yılın ilk yarısındaki ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 8 milyar 710 milyon 395 bin dolardan 6 milyar 987 milyon 196 bin dolara geriledi.

Haziran ayıyla başlayan normalleşme sürecinde ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dış satımında ciddi artış görüldü.

Geçen ay 171 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye ürün gönderen sektörün dış satımı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 85 milyon 764 bin dolardan 1 milyar 357 milyon 642 bin dolara yükseldi.

En fazla dış satım Avrupa ülkelerine yapıldı. Almanya'ya ihracat, sektörün toplam ihracatının yüzde 21'ini oluşturdu.

Geçen yılın haziran ayında Almanya'ya 215 milyon 811 bin dolarlık ürün gönderilmişken 2020'nin aynı ayında bu rakam 285 milyon 492 bin dolara çıktı.

İhracatta ikinci sırada yer alan İngiltere'ye 127 milyon 133 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış gösterdi.

Sektörün en fazla ürün gönderdiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan ABD'ye dış satımdaki artış dikkati çekti.

Geçen yılın haziran ayında 31 milyon 847 bin dolarlık ürün gönderilen ABD'ye dış satım, bu yılın aynı ayında yüzde 213,5 artışla 99 milyon 830 bin dolar oldu.

İsrail, Romanya ve Kazakistan'a ihracatta ciddi artış

Sektörün önemli pazarlarından İsrail'e yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artarak 19 milyon 585 bin dolardan 41 milyon 126 bin dolara yükseldi.

Geçen ay Romanya'ya ihracat da neredeyse 2 katına çıktı. Bu ülkeye dış satım 10 milyon 827 bin dolardan 20 milyon 581 bin dolara çıktı.

Kazakistan'a ihracat da yüzde 117 artış göstererek 9 milyon 478 bin dolardan 20 milyon 581 bin dolara yükseldi.

İhracat, Türkiye, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı haziranda arttı - Son Dakika Ekonomi
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