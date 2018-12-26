Hazır giyim zamla büyüdü
37 dakika önce
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Karasu, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 165 milyar liraya çıktığını ancak bu artışın daha çok fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığını, reel büyümenin yüzde 2-3 düzeyinde kaldığını ifade etti.
Türkiye
Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Karasu
, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 165 milyar liraya çıktığını ancak bu artışın daha çok fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığını, reel büyümenin yüzde 2-3 düzeyinde kaldığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38
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