Son Dakika Haberleri: Hazır giyim zamla büyüdü

Hazır giyim zamla büyüdü

37 dakika önce

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Karasu, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 165 milyar liraya çıktığını ancak bu artışın daha çok fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığını, reel büyümenin yüzde 2-3 düzeyinde kaldığını ifade etti.

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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Karasu, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 165 milyar liraya çıktığını ancak bu artışın daha çok fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığını, reel büyümenin yüzde 2-3 düzeyinde kaldığını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 

Ekonomi
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