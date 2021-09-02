Üye Girişi
Hazır giyimciler, 500 milyon dolar ihracat hedefiyle Rusya CPM Fuarı'nda buluştu - Son Dakika

Hazır giyimciler, 500 milyon dolar ihracat hedefiyle Rusya CPM Fuarı'nda buluştu

02.09.2021 11:02
Hazır giyimciler, 500 milyon dolar ihracat hedefiyle Rusya CPM Fuarı'nda buluştu, System.String[]

Rusya'ya 2020'de 230 milyon dolar olan ihracatı en az iki katına çıkarmayı hedefleyen hazır giyimciler, Moskova'da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM (Collection Premiere Moscow) Fuarı'na çıkarma yaptı.

Rusya'ya 2020'de 230 milyon dolar olan ihracatı en az iki katına çıkarmayı hedefleyen hazır giyimciler, Moskova'da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM (Collection Premiere Moscow) Fuarı'na çıkarma yaptı.

Başta Avrupalılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından on binlerce alıcıyı buluşturan Moskova'daki CPM fuar alanının beşte birini Türk hazır giyim firmaları oluşturdu. 3 Eylül'e kadar devam edecek olan fuara, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) öncülüğünde 94 firma ile milli katılım sağlandı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından Rusya'nın Türk moda endüstrisi için de önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin yıllık 8 milyar doları aşkın hazır giyim ithal eden Rusya'nın Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından dördüncü tedarikçisi olduğuna işaret ederek, "Kargo ticaretini de dahil ettiğimizde Çin'in ardından ülkemizi ikinci sırada olarak değerlendiriyoruz. Bütün hazırlıklarımızı en kısa zamanda yıllık 500 milyon doların üzerinde ihracata ulaşma hedefi doğrultusunda yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedefliyoruz"

Halen 17-18 milyar dolar düzeyinde bulunan hazır giyim ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı istediklerini belirten Gültepe, "Türkiye'yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedefliyoruz." dedi.

Gültepe, söz konusu hedef doğrultusunda İHKİB'in sektörün alt yapısını dijitalleştirme, sürdürülebilirlik, tasarım odaklı üretim ve markalaşma konusunda çeşitli projeler yürüttüğünün altını çizerek, tanıtıma da özel önem verdiklerini dile getirdi.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Endüstrisi Global Tanıtımı Projesi'ni başlattıklarını bildiren Gültepe, "Küresel ölçekteki diğer sektörel fuarları olduğu gibi CPM'yi de Türk modasının tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Gültepe, 1.300'ün üzerinde markayı buluşturan ve 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM Fuarı'na İHKİB olarak 20 yıldır milli katılım düzenlediklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinin en geniş katılımlı organizasyonu için firmalarımız çok iddialı hazırlandı. 59'u kadın ve erkek giyim, 28'i deri konfeksiyon ve 7'si iç giyim olmak üzere 94 firmamızla buradayız. Fuar alanının beşte birini biz kapattık. Firmalarımızın fuara özel hazırladıkları tasarımlar, Ruslar başta olmak üzere tüm ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bu ilginin önümüzdeki dönemde ihracatımıza pozitif yansımalarının olacağına inanıyorum."

"Rusya'ya ihracatımızda markalı ürünlerimizin payı ortalamanın üstünde"

Rusya ile Türkiye arasında son 20 yılda ilişkilerin hemen her alanda büyük mesafe kat ettiğini, iki ülkenin çok önemli ortak projelere imza attığını hatırlan Gültepe, Rusya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri olduğunu ifade etti.

Gültepe, "Moda endüstrimiz için de önemli pazarlar arasında yer alan Rusya'ya ihracatımızda markalı ürünlerimizin payı ortalamanın üstünde." dedi.

Hazır giyim markalarının en çok mağazasının Rusya'da bulunduğunu kaydeden Gültepe, "20'yi aşkın markamız 600'e yakın mağaza ve 1.000 civarında satış noktası ile Türk modasını temsil ediyor. 2019'da toplam 280 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Gültepe, pandeminin etkisi ile geçen yıl 230 milyon dolara gerileyen ihracatın bu yıl yeniden ivme kazandığına işaret ederek, "Ocak-temmuz döneminde 170 milyon dolara ulaştık. Bu yılı 300 milyon doların üzerinde bir ihracat ile tamamlayacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rusya pazarında agresif bir tanıtım çalışması yürütüyoruz"

Mustafa Gültepe, Rusya pazarında agresif bir tanıtım çalışması yürüttüklerini belirterek, konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayicisi firmalar için kasım ayında Moskova'ya ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini dile getirdi.

Söz konusu 500 milyon dolarlık hedefi gelecek 5 yıl sonrasına koyduklarını dile getiren Gültepe, "Yapmış olduğumuz çalışmada her yıl yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. Rusya nezdinde daha fazla potansiyel olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle, bizim firmaların buraya ilgisi, Rusların bu kapsamda ilgisi ve yapılan koleksiyonlar aslında zaman zaman ilişkiler kesintiye uğramamış olsaydı, belki de şu anda 300-350 milyon dolarları konuşuyor olabilirdik." açıklamasında bulundu.

Gültepe, Rusya'da hazır giyimde binin üzerinde korner ve 20 tane markanın bulunduğunu anımsatarak, "Markalaşma noktasında Türkiye'deki markalar için Rusya pazarların en büyüklerinden. Buradaki ihracatın yüzde 90'ı markalı ihracat. Burada Turquality'nin de desteğini unutmamak lazım. O da yurt dışına açılmak isteyen firmalara mağazalaşma ve satış konusunda çok büyük destek veriyor. Bu desteklerin büyüyerek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Katma değerli ürünler satmak bizler açısından ve Türkiye açısından çok doğru diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör, gelecek yıl en az 50 bin kişiyi daha istihdam eder"

Sadece Rusya'da değil, tüm dünyada hazır giyime ilginin arttığına işaret eden Gültepe, "Amerika'daki rakamlar aynı şeyi söylüyor. Yüzde 25'in üzerinde bir artış var ABD'de. Orada Türkiye'ye doğru bir talep ve dönüş var." diye konuştu.

Gültepe, sektörde pandemi süresince 70 bine yakın bir istihdam artışı yaşandığını hatırlatarak, "Sektör aynı hız ile devam ederse önümüzdeki bir sene içerisinde en az 50 bin kişi daha istihdam eder. Rekabet edebilme durumumuzu korumalıyız. Bunda tabii en büyük etmenlerden biri de kur. Kurun sektörü koruması gerekiyor. Bu olursa bu artışlar sadece hazır giyimde değil diğer sektörlerde de devam eder." ifadelerini kullandı.

Yatırım ihtiyaçlarının Anadolu taraflarında karşılanmaya devam ettiğinin altını çizen Gültepe, "Özellikle kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler aracılığıyla fabrika binaları yapılıp sektörün hizmetine sunulmaya çalışılıyor. 5-6 yıldan beri seslendiriyorum. Bu işin üretim anlamındaki devamlılığını sağlayabilmemiz, işi Anadolu'ya taşımaktan geçer. İşi Anadolu'ya taşımamız gerekiyor." dedi.

Türkiye, Moskova, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazır giyimciler, 500 milyon dolar ihracat hedefiyle Rusya CPM Fuarı'nda buluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak 10:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:08 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazır giyimciler, 500 milyon dolar ihracat hedefiyle Rusya CPM Fuarı'nda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement