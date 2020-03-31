'Hazır giyimde trend değişecek'

Hazır giyim sektöründe trendlerin çok fonksiyonlu akıllı tekstil ürünleri ile belirlendiğine işaret eden UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Covid-19 ile değişecek yaşam biçimlerinin teknik tekstillerin önemini artıracağına işaret etti.