Son Dakika Haberleri: Hazır giyimde Türkiye geriledi, Bangladeş yükseldi

Hazır giyimde Türkiye geriledi, Bangladeş yükseldi

1 saat önce

Triko Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balkuv, 7-8 yıl önceki durumun korunabilmesi halinde bugün 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının 25 milyar dolar seviyesinde olabileceğini söyledi.

Hazır giyimde Türkiye geriledi, Bangladeş yükseldi, System.String[]
Triko Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balkuv, 7-8 yıl önceki durumun korunabilmesi halinde bugün 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının 25 milyar dolar seviyesinde olabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:40 

Ekonomi
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