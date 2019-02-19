Hazır giyimde Türkiye geriledi, Bangladeş yükseldi

Triko Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balkuv, 7-8 yıl önceki durumun korunabilmesi halinde bugün 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının 25 milyar dolar seviyesinde olabileceğini söyledi.

Triko Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balkuv, 7-8 yıl önceki durumun korunabilmesi halinde bugün 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının 25 milyar dolar seviyesinde olabileceğini söyledi.

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