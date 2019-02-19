Hazır giyimde Türkiye geriledi, Bangladeş yükseldi
1 saat önce
Triko Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balkuv, 7-8 yıl önceki durumun korunabilmesi halinde bugün 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının 25 milyar dolar seviyesinde olabileceğini söyledi.
Triko Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balkuv, 7-8 yıl önceki durumun korunabilmesi halinde bugün 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının 25 milyar dolar seviyesinde olabileceğini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:40
Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi
41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı
Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
Bir Kent Diken Üstünde! 3 Gün Arayla İki Dev Obruk Oluştu