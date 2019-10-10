Hazır giyime üç kıtadan da talep yağıyor
23 dakika önce
Dünyadaki pek çok ülke hazır giyimdeki kalite, maliyet ve hız avantajını görüp rotayı Türkiye'ye doğru çevirdi.
Dünyadaki pek çok ülke hazır giyimdeki kalite, maliyet ve hız avantajını görüp rotayı Türkiye'ye doğru çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:16
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