Son Dakika Haberleri: Hazır giyime üç kıtadan da talep yağıyor
Son Dakika Ekonomi Hazır giyime üç kıtadan da talep yağıyor

Hazır giyime üç kıtadan da talep yağıyor

23 dakika önce

Dünyadaki pek çok ülke hazır giyimdeki kalite, maliyet ve hız avantajını görüp rotayı Türkiye'ye doğru çevirdi.

Hazır giyime üç kıtadan da talep yağıyor, System.String[]

Dünyadaki pek çok ülke hazır giyimdeki kalite, maliyet ve hız avantajını görüp rotayı Türkiye'ye doğru çevirdi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:16 
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