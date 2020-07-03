Hazır kurban paket satışları korona dolayısıyla arttı - Son Dakika

Hazır kurban paket satışları korona dolayısıyla arttı

Koronavirüs kurban tercihlerini değiştirdi

Virüs hazır kurban paket satışlarını arttırdı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın korona virüse denk geliyor olması ile birlikte kurban kesecekler salgın dolayısıyla hayvan pazarındaki kalabalığa girmek istemeyerek hazır kurban paketi tercih etmeye başladılar. Geçen yıla oranla daha şimdiden hazır kurban kolisi satışları arttı.

Bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla dini ibadetlerin bile tedbirler kapsamına alındığı sürece Kurban Bayramı da denk geldi. Her bayram kurban keseceklerin kurbanlıklarını seçmek için gittikleri ve kalabalık bir ortama sahip olan hayvan pazarları ve bireysel kesimler, insanların salgın dolayısıyla kurban kesimleri için farklı yöntemleri tercih etmelerine sebep oldu ve bu anlamda hazır kurban paketi satışları arttı. Vekaleten kesilip hazırlanan kurban paket satışlarında pandemi dolayısıyla bu yıl geçen senelere oranla şimdiden artış olduğunu söyleyen CarrefourSA Merter Mağaza Müdürü Şirin Çolakoğlu, "Virüs dolayısıyla kimse kurban kesimindeki insan popülasyonunun içine girmek istemiyor ve bu yüzden koli satışlarına odaklanmış durumdalar" diyerek rakamların daha da artacağını dile getirdi.

Salgın dolayısıyla tedbirler daha sıkı alınıyor

Yıllardır kurban kesimi için müşterilerine hazır kurban paketi seçenekleri sunduklarını ve bir hafta önce bu Kurban Bayramı için sipariş almaya başladıklarını dile getiren Şirin Çolakoğlu, kesimler için virüs dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerin daha da önemsenerek alındığını vurguladı. Çolakoğlu ayrıca rakamların daha da artacağını düşündüklerini ifade ederek, "Salgın dolayısıyla kimse kalabalık ortamlara girmek istemiyor. Bu yüzden de güvendikleri ve hijyenik koşullarda kesileceğini bildikleri firma olarak kurban paketi satışlarımız arttı. Paketlerini mağazalarımızdan alabildikleri gibi ayrıca online olarak başvuru yapan müşterilerimizin kapısına kadar ücretsiz olarak da ulaştırıyoruz. Bu yöntem de bizleri tercih etmelerinde büyük rol oynuyor" dedi.

"Hem yöntem hem de fiyat için uygunuz"

Çolakoğlu ayrıca verdikleri kurban paketi hizmeti için bilgilendirme amaçlı detaylı anlatımda bulunarak tüm süreci şu şekilde aktardı; "Şu anda talepler virüs dolayısıyla geçen yıla oranla daha yoğun. Kesimlerimiz noter, veteriner hekimlerimiz ve din görevlilerimizin kontrolünde ve eşliğinde bayramın birinci günü gerçekleşiyor. Kesimde çalışan tüm personelimizin her zaman olduğu gibi maske takma zorunluluğu var zaten ayrıca virüs dolayısıyla da ateşleri kesim ortamına girmeden tüm vardiya öncesi ölçülüyor. Bunun yanı sıra bakanlığımızın belirtmiş olduğu dezenfektan ürünler kullanılacak. Her zaman veteriner hekim kontrolünde yetiştirdiğimiz Afyon, Malatya ve Balıkesir civarlarından yerli besi, danalarımızı 2 yaş üstü, kıvırcık koçlarımızı da 1 yaş üstü olarak tercih ediyoruz. Dana ve kıvırcık koç olmak üzere iki çeşit koli satıyoruz. Dana kolimiz minimum 20 kg 1790 TL'ye. Eğer koli teslimatlarını dördüncü gün talep ederlerse 100 liralık bir indirimle 1690 liraya kadar düşüyor. Kıvırcık koç kolilerimizde de en az 10 kg gelmektedir. Bunların fiyatı da 1590 TL'ye yapıyoruz. Kurbanlarımız genelde Bayramın ilk günü kesimini yaptıktan sonra soğuk zincir kırılmadan bayramın ikinci günü sabah erken saatlerde mağazamıza teslim ediliyor, bayramın diğer günlerinde de müşterilerimiz yine mağazamızdan teslim alabiliyorlar. Tercihe göre müşterilerimiz ayrıca online olarak da siparişlerini verdikleri zaman ücretsiz olarak evlerine kadar ulaştırıyoruz. Ayrıca hediye olarak da paketlerin yanında gazlı içecekler veriyoruz."

"Kontrolsüz kurban kesimleri her zaman risk gurubunda"

Veteriner Hekim Onkut Cörüt de sadece virüs zamanı değil kurban kesimlerinde her zaman dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Sadece pandemi dönemine değil geçmiş dönemlerde de kurban kesimleri risk grubu altındaydı. Son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlandı ama bu tamamen yeterli olmadı. İnsanlarımız bireysel kesimi bırakmak istemedi. Bu işteki temel husus veteriner hekimlerin çiftlikten tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrol altında olması gerekmektedir. Halk sağlığı açısından da çok büyük önem taşımaktadır. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların kontrolleri açısından güvenilir bir yerde bu işlemlerin yapılıyor olması çok önemli. Paraziter bakteriyel ve viral hastalıkların kontrolü açısından bir veteriner hekimin kontrol etmesi gerekir" dedi.

"Bireysel kesimlerde her türlü riskle karşılaşılması çok yüksek"

Ayrıca kurban kesiminde bu sene Covid-19 için alınması gereken önlemler için de Onkut Cörüt, "Burada en önemli husus virüsün yayılmasını önleyecek tedbirlerin alınması. Kesimin, parçalamanın ve paketlemenin yapıldığı ünitelerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kimyasallarla dezenfekte edilmesi üretim esnasında çalışanların da sosyal mesafelere ve hijyen kurallarına uyması önemli. Geçmiş dönemlerde hayvanlarda Covid-19 ile alakalı sorun olmadı. Fakat geçmiş yıllarda şarbon vakaları yaşanmıştı. Şarbon bakteriyel bir enfeksiyondur. Bunun yanısıra viral ve paraziter bulaşıcı hastalıklar da gözlemlenebilir. Bu gibi hastalıklar kurumsal işletmelerden vatandaşa ulaşırken veteriner hekimler tarafından kontrol edilmekte ve hastalıktan ari bir şekilde teslim edilmektedir. şeklinde konuştu.

"Tüketici olarak bu şekilde kurban işlemlerine daha fazla güveniyoruz"

Bu yıl özellikle virüs dolayısıyla kurban paketi tercihini yapan müşterilerden Ozan Bey ise, "Pandemi dönemindeyiz, Covid-19'dan dolayı kurban pazarlarına insanlar gitmiyor temastan kaçınıyorlar. Bende haliyle bu temastan kaçınıyorum. Bunun için bildiğimiz güvendiğimiz hijyen anlamında tüm kontrollerinin yapıldığına inandığımız yerlerden kurban etlerimizi almak daha güvenilir olacaktır. Bende bu yüzden buradan alışveriş yapmayı tercih ettim. Hem kolilerin fiyatlarına hem de içinde neler olduğuna bakıyorum. Online sipariş ve evinize teslimat imkanları var buda gayet güzel bir seçenek. Büyük ihtimalle de ben online alışverişi tercih edeceğim. Kurban siparişimi verip kendi evime gelmesini sağlayacağım. Daha öncede online sipariş ile alışveriş yapmayı tercih ediyordum. Çünkü kurbanın kesimine gidilmesi- getirilmesi biraz daha yorucu ve zahmetli oluyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşadığınız zaman daha zor oluyor. Bu yüzdende ben tüketici olarak bu yolu tercih ediyorum" diye konuştu.