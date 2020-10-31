Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı

31.10.2020 09:43
Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı, System.String[]

Bursa'da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

Bursa'da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, son günlerde yeniden tırmanışa geçen virüse karşı ciddi ve topyekün bir mücadele gerektiğini belirterek; kişilerin, kurum ve kuruluşların devletin aldığı kararlara harfiyen uyması gerektiğini söyledi. Yankı yemek olarak bu konuya çok önem gösterdiklerini belirten Dönmez, özellikle hijyen ve sanitasyon konusunda var olan önlemlerini daha da arttırdıklarını açıkladı.

Virüse karşı alınan önlemlerinin salgının bulaşıcı etkisi ve yayılmasını engellemeye yönelik olduğunu belirten Coşkun Dönmez, virüs tehdidinin başladığı ilk günlerden itibaren çalışanlarının doğru bilgilendirilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına sıkı sıkıya uyulması, personel hijyeni, işletme hijyeni ve salgınla mücadelede toplumsal sorumluluk olmak üzere, üç aşamalı eylem planını uygulamaya aldıklarını anlattı. Hazır yemek sektörünün zaten hijyen ve sanitasyon konusunda azami hassasiyet gerektirdiğini ve salgın öncesinde de bu koşulların sağlandığını kaydeden Coşkun Dönmez, Yankı yemek olarak kuruldukları günden beri müşterilerinin sağlığına çok dikkat ettiklerini söyledi. Salgın döneminde aldıkları ilave tedbirler hakkında da bilgi veren Dönmez şunları söyledi.

Yeni önlemler aldık

"Yeni tip korona virüsüne karşı mücadelenin en önemli aşaması olarak gördüğümüz hijyen ve sanitasyon konusunda da yeni önlemleri uygulamaya geçirdik. Öncelikle hijyen koşulların uygulanmasını sağlamak için ek personel aldık. İşyeri hekimimiz aracılığı ile yoğun bir bilgilendirme programını hayata geçirdik. İşyeri hekimimiz tarafından hazırlanan bilgilendirme videosunu tüm personelimize izlettiriyoruz. Yemekhane, lavabo, soyunma odaları başta olmak üzere muhtelif yerlerine bilgilendirici afiş ve broşürler asarak çalışanlarımızda algı yüksekliği oluşturuyoruz.

İşyeri hekimimiz tarafından düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerini sıklaştırdık. Personelimizin vardiya başlangıçlarında ateş ölçümlerini yaparak, olası bulaşmaları ve riskleri işletme içine girmeden önlüyoruz. Hijyen hattı çıkışlarındaki kontrolleri arttırıp, hijyen kiti ölçümlerim sıklaştırdık.

Ortam havalandırmasını ve tuvaletler, yemekhaneler ile mutfaklarımızın temizliğini daha sık yapıyoruz. İçme ve kullanım sularının aylık laboratuvar analizlerini, su sebillerinin periyodik temizliği aksatmadan yapıyoruz. Böcek, haşere ve bakteri ilaçlamalarımızı rutin olarak devam ettiriyoruz. Servis araçlarımızı servis öncesi ve sonrasında mutlaka dezenfekte ediyoruz. Hizmet verdiğimiz işletmelerin yemekhanelerine dezenfektanlar yerleştirdik ve düzenli olarak kullanılmalarını takip ediyoruz. İşletme sorumluluğu olarak, mönülerimize; bağışıklık sistemini arttıran yemekler ekleyip meyve ve yeşillik çeşitlerini arttırdık. Ortak kullanılan masa üstü ekipmanlarımızı kaldırdık. Menülerdeki salata ve yeşillikleri tekli ve kapalı ambalajlar ile servise sunuyoruz. Ekmekleri tek kişilik poşetlerde servise sunuyoruz."

Yankı Yemek olarak muhtemel kötü ihtimaller için eylem planlarının hazır olduğunu da belirten Coşkun Dönmez, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi de aldıklarını sözlerine ekledi - BURSA

Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı
Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı
Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Hazır Yemek, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan son çareyi mahkumlarda buldu! Tutuklular bırakılarak cepheye gönderiliyor Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı 16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı Sığacık'ta boğulan tekerlekli sandalyeli yaşlı kadının bulunma anları kamerada Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi         
08:44
Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular         
08:38
Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıkladı: Buse'nin durumu iyi Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıkladı: Buse'nin durumu iyi         
05:28
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı         
01:03
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu         
21:18
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 09:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazır yemek firmalarında korona tedbirleri arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei