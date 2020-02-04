Hazır yemek sanayiinde fiyat güncellemesi çıkmazı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazır yemek sanayiinde fiyat güncellemesi çıkmazı - Son Dakika Ekonomi

Hazır yemek sanayiinde fiyat güncellemesi çıkmazı

6 saat önce

Gıda sektöründeki fiyat artışlarının devletin açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde olması, hazır yemek sektörünü zor durumda bıraktı.

Hazır yemek sanayiinde fiyat güncellemesi çıkmazı, System.String[]

Gıda sektöründeki fiyat artışlarının devletin açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde olması, hazır yemek sektörünü zor durumda bıraktı. Fiyat güncellemesi yapmak zorunda olan yemek sanayicileri, gıda fiyatlarındaki artış ile enflasyon rakamları arasındaki yüksek fark yüzünden sıkıntıda.


Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle hazır yemek sanayicilerinin fiyatlarda güncellemeye gitmek zorunda olduğunu söyledi. Başkan Coşkun Dönmez, müşterilerinin devletin açıkladığı resmi rakamlar üzerinden zam beklentisi içinde olduğunu, ancak bu rakamın gıda sektörünü kurtarmayacağını vurguladı.Coşkun Dönmez, 2019 yılı resmi enflasyon rakamının yüzde 11,84 olduğunu, ancak gıda fiyatlarındaki gerçek artışınnet yüzde 26 gerçekleştiğine dikkat çekti. Hazır yemek ve catering sektörünün temel girdilerini, gıdaların oluşturduğunu hatırlatan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, fiyat güncellemesi konusunda sıkıntılı bir sürece girdiklerinden yakındı. Açıklanan enflasyon rakamları ile gıda sektöründeki gerçek fiyat artışı arasında iki katından fazla farkolduğunu kaydeden Coşkun Dönmez, sektörde yaşanın sıkıntıları şöyle aktardı:


"Devlet resmi enflasyon rakımını yüzde 11,84 olarak açıkladı. Fakat gıdadaki fiyatlar bu oranın 2 katını aştı. Hazır yemek &Catering sektörünün ham maddeleri 2 kat yükseldi. Maliyetlerimizdeki bu artışı, müşterilerimize yansıtmak zorundayız. Müşterimiz fiyatların resmi enflasyon verilerine göre artırılması yönünde beklenti içindeler. Enflasyon oranında zam yapsak sektör olarak zarar edeceğiz. Gıda fiyatlarındaki artış üzerinden yaparsak bu kez müşterilerimiz tepki gösterecek. İki arada bir derede kaldık. Bu işin altından kalkamazsak, sektörümüzüve meslektaşlarımı zor günler bekliyor." - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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