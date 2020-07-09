Hazır yemekte girdiler yükseldi - Son Dakika

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yeni tip korona virüsü salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana başta gıda olmak üzere birçok sektörde büyük çaplı fiyat artışı yaşandığını ancak, hükümetin açıkladığı tabela enflasyonunun reel...

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yeni tip korona virüsü salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana başta gıda olmak üzere birçok sektörde büyük çaplı fiyat artışı yaşandığını ancak, hükümetin açıkladığı tabela enflasyonunun reel fiyat artışlarını yansıtmadığını söyledi. Dönmez, salgın sürecinde Türkiye'nin gıda ithalatı yaptığı ülkelerin aldığı kararların da gıda fiyatlarının artışına yol açtığına dikkat çekti.

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BUYSAD Başkanı Dönmez, virüs salgını nedeniyle dünyadaki tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de ekonomik açıdan olumsuz etkilendiğini belirterek, gıda ithalat ve ihracatıyla ilgili alınan kararların hazır yemek sanayine yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hazır yemek sanayinin temel girdilerinin yaş sebze ve meyve, et ve süt ürünleri ile kuru gıda olduğuna dikkat çeken Dönmez, "1 Haziran'da normalleşme adımları atılarak kısıtlamaların gevşetildiği ülkemizde virüs salgını nedeniyle birçok sektör gibi gıda sektöründe de hammadde ve diğer girdilerde çok ciddi fiyat artışları yaşanıyor" dedi.


Dönmez, başta Rusya olmak üzere Türkiye'nin gıda ithalatı yaptığı bazı ülkelerin salgının başladığı mart ayı itibarıyla Türkiye'ye gıda ihracatını durdurduğunu, bunun da fiyat artışına bağlı olarak hazır yemek sanayisini derinden etkilediğine dikkat çekti.


Enflasyon gerçek artışı yansıtmıyor


BUYSAD Başkanı Dönmez, fiyat değişimlerine ayak uydurmak için ocak ve temmuzda en az yılda 2 kez fiyat güncellemesi yapmak zorunda olan hazır yemek sektörünün, son dönemde enflasyon rakamları ve reel fiyat artışları arasındaki farktan kaynaklanan bir başka sorunla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Dönmez, sanayicilerin ve profesyonel yöneticilerin sektör maliyetlerini hükümetin açıkladığı tabela enflasyonu üzerinden değerlendirdiğini, ancak resmi enflasyon rakamları ile reel fiyat artışı arasında uçurum bulunduğunu kaydetti. Reel fiyat artışının enflasyonun çok üzerinde olduğunu belirten Coşkun Dönmez, "Bu durum herkes tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle market ve pazar fiyatlarındaki yükselişin mutfaklarına nasıl yansıdığını bizzat yaşayan ve sıkıntı içine giren vatandaşlar daha iyi biliyor" dedi.


Kimse tek başına ayakta kalamaz


Başkan Coşkun Dönmez, işini kurallara uygun yapan, özellikle korona virüs salgınında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapan işletmelerde ortaya çıkan ilave maliyet artışları nedeniyle sıkıntı yaşayan hazır yemek sanayisinin fiyat güncellemesi yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Kurallar tam anlamı ile uyan işletmelerde 4 kap yemeğin fiyatının en az 10 lira, alınacak yan ürün ve hizmetlerle birlikte 15 liraları bulabileceğini kaydeden Dönmez, şunları da söyledi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de halen etkisini sürdüren korona virüs salgını yaşantımıza farklı bakış açıları getirdi. Çözüm odaklı olmalıyız. Bu zor dönemi birbirimizi anlayarak, birbirimize hoşgörü ile yaklaşarak atlatabiliriz. Sektörler bir zincirin halkalarıdır. Biri olmadan diğeri olamaz. Hiç kimse tek başına ayakta kalamaz. Şunu da özellikle vurgulamakta yarar görüyorum. Sağlık her şeyden önemlidir. Bu süreçte hijyen ve sanitasyonun önemi daha iyi anlaşıldı. Her şeyin bedeli var. Yeni kurallarla birlikte artan maliyetler ortadayken daha düşük fiyat beklentisi içinde olmak, hazır yemek sektörünü zarar ettirir. Ayakta kalabilmek için fiyatlarımızı güncellemek zorundayız." - BURSA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazır yemekte girdiler yükseldi - Son Dakika Ekonomi
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