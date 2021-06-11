Haziran 2021 Belediyemiz Meclis Toplantısı 2.Birleşimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Çatalca Belediye Meclisimizin Haziran Ayı 2021 Yılı Toplantısının 2. Birleşimi 11. 06. 2021 Cuma günü saat 11. 00'de Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Belediyemiz Meclis Salonunda gerçekleşti.

Haziran ayı 2021 yılı Meclis Toplantısının Çatalca'mıza hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut Üner'in ardından, Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

GÜNDEM:

1-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayri sıhhi müesseseler ve diğer işletmelere 1 yıl süre ile geçici çalışma izni verilmesi ile ilgili Hukuk komisyon raporunun görüşülmesi.

2-) İlçemiz Ferhatpaşa mahallesi 658 ada 1 parsele ilişkin Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar komisyon raporunun görüşülmesi.

Gündem maddelerinin 1. Maddesi oy çokluğu, 2. Madde ise oy birliğiyle Meclisimizden geçti.

Meclis gündemlerinin görüşülmesinin ardından söz alan Başkanımız Mesut Üner; " Tüm Meclis Üyelerimize çok teşekkür ederim. Aldığımız kararlar Çatalca'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Belediyemiz Haziran ayı 2021 yılı 1. Birleşimi 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 11. 00'de gerçekleşecek. " dedi ve Haziran ayı 2021 yılı Belediye Meclisimiz 2. Birleşimini sonlandırdı.