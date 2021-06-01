Haziran 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi ile Avrupa Birliği (AB)-NATO Zirvesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenecek Libya Konferansı ile Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında verilecek nihai karar, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Haziran ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Haziran

ABD Başkanı Joe Biden ırkçı Tulsa Katliamı'nın 100. yıl dönümü anma etkinlikleri için Oklahoma eyaletini ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı Estonya'ya geçecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 17'nci OPEC+ Grubu Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Gürcistan'da aylardır kapalı olan tüm sınır kapıları açılacak.

2 Haziran

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2-5 Haziran'da düzenlenecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, doğu eyaletleri başbakanlarıyla bir araya gelecek.

3 Haziran

ABD'de boksör Muhammed Ali'nin 5. ölüm yıl dönümü anılacak.

Türkiye, A Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi Moldova ile Almanya'nın Paderborn kentinde hazırlık karşılaşması yapacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen ile Berlin'de bir araya gelecek.

4 Haziran

ABD'nin New Jersey eyaletinde Kovid-19 sınırlamaları kaldırılacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB- Kırgızistan İşbirliği Konseyi toplantısı düzenlenecek.

6 Haziran

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

7 Haziran

Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

8 Haziran

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai karar verilecek.

9 Haziran:

New York Tribeca Film Festivali başlayacak.

11 Haziran

ABD'nin başkenti Washington'daki alanlarda sosyal mesafe önlemleri kaldırılacak.

ABD'de Columbia Üniversitesi Pulitzer ödülleri sanal programı yapılacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Roma'da İtalya-Türkiye milli maçıyla başlayacak.

12 Haziran

NATO'nun Kosova'ya girişinin 22. yıl dönümü kutlanacak.

13 Haziran

İspanyol milliyetçisi, sağ görüşlü siyasi partiler, başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenleyecek.

14 Haziran

Brüksel'de NATO Zirvesi yapılacak.

15 Haziran

Brüksel'de AB-ABD Zirvesi düzenlenecek.

17 Haziran

ABD Senatosu, Pentagon bütçesini görüşecek.

18 Haziran

Antalya Diplomasi Forumu, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla 18-20 Haziran'da düzenlenecek.

21 Haziran

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

22 Haziran

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Katanya kentinde G20 ülkeleri eğitim bakanları bir araya gelecek.

New York Belediye Başkanlığı adaylığı için ön seçimler yapılacak.

23 Haziran

Almanya'nın başkenti Berlin'de dışişleri bakanları nezdinde Libya Konferansı düzenlenecek.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Katanya kentinde G20 ülkeleri çalışma bakanları toplantısı yapılacak. Bu toplantının ardından G20 üyesi ülkelerin eğitim ve çalışma bakanları ortak toplantıda bir araya gelecek.

24 Haziran

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

29 Haziran:

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 ülkelerinin dışişleri bakanları Matera kentindeki toplantıda bir araya gelecek. Dışişleri bakanlarının toplantısına daha sonra ülkelerin kalkınma bakanları da katılacak ve ortak bakanlar toplantısı yapılacak.