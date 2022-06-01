Haziran 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi

Haziran 2022 Dünya Gündemi

01.06.2022 09:57
Haziran 2022 Dünya Gündemi

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmelerin yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70.

Ukrayna- Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmelerin yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kapsamında yapılacak tören, Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı, NATO Savunma Bakanları Toplantısı, AB Liderler Zirvesi ve İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Haziranda uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Haziran

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı Arnavutluk'a geçecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hazar Uluslararası Enerji Fuarı düzenlenecek.

2 Haziran

Bakü'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi doğum günü kutlanacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

Brüksel'de AB- Ürdün Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek.

5 Haziran

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kapsamında tören yapılacak.

Fransa'nın Strazburg kentinde 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.

6 Haziran

ABD'nin liderliğinde düzenlenen Amerika ülkeleri zirvesi başlayacak.

7 Haziran

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde Açık Balkan (Open Balkan) inisiyatifi zirvesi düzenlenecek.

Mehmet Öz'ün aday olduğu Pennsylvania'daki Cumhuriyetçilerin ön seçim sonuçları açıklanacak.

Belçika Kralı Phillip, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

8 Haziran

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin Suriye politikasını ele alacağı oturum düzenleyecek.

9 Haziran

Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

10 Haziran

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerinin Lahey'deki Özel Mahkemede yargılamaları devam edecek.

12 Haziran

NATO'nun Kosova'ya girişinin 23. yılı kutlanacak.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i koşulacak.

15 Haziran

Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Azerbaycan'da Milli Kurtuluş Günü kutlanacak.

19 Haziran

İspanya'nın Endülüs özerk yönetiminde erken özerk yönetim parlamento seçimi yapılacak.

20 Haziran

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

21 Haziran

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

23 Haziran

Brüksel'de AB-Batı Balkanlar Liderler Toplantısı düzenlenecek.

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.

27 Haziran

Arnavutluk'ta, Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek.

28 Haziran

Madrid'de iki gün sürecek NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
AB'den 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı AB'den 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları uzattı AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları uzattı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Brüksel, England, Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haziran 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Haziran 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement