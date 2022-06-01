Haziran 2022 Dünya Gündemi

Ukrayna- Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmelerin yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kapsamında yapılacak tören, Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı, NATO Savunma Bakanları Toplantısı, AB Liderler Zirvesi ve İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Haziranda uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Haziran

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı Arnavutluk'a geçecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hazar Uluslararası Enerji Fuarı düzenlenecek.

2 Haziran

Bakü'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi doğum günü kutlanacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

Brüksel'de AB- Ürdün Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek.

5 Haziran

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kapsamında tören yapılacak.

Fransa'nın Strazburg kentinde 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.

6 Haziran

ABD'nin liderliğinde düzenlenen Amerika ülkeleri zirvesi başlayacak.

7 Haziran

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde Açık Balkan (Open Balkan) inisiyatifi zirvesi düzenlenecek.

Mehmet Öz'ün aday olduğu Pennsylvania'daki Cumhuriyetçilerin ön seçim sonuçları açıklanacak.

Belçika Kralı Phillip, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

8 Haziran

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin Suriye politikasını ele alacağı oturum düzenleyecek.

9 Haziran

Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

10 Haziran

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerinin Lahey'deki Özel Mahkemede yargılamaları devam edecek.

12 Haziran

NATO'nun Kosova'ya girişinin 23. yılı kutlanacak.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i koşulacak.

15 Haziran

Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Azerbaycan'da Milli Kurtuluş Günü kutlanacak.

19 Haziran

İspanya'nın Endülüs özerk yönetiminde erken özerk yönetim parlamento seçimi yapılacak.

20 Haziran

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

21 Haziran

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

23 Haziran

Brüksel'de AB-Batı Balkanlar Liderler Toplantısı düzenlenecek.

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.

27 Haziran

Arnavutluk'ta, Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek.

28 Haziran

Madrid'de iki gün sürecek NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.