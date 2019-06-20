Haziran ayı boyunca 'Trio müzik' keyfi
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TEKİRDAĞ (İHA) – Kırklareli'nde bulunan ve Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini 'Trio müzik' dinletisi ile karşılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
TEKİRDAĞ (İHA) – Kırklareli
'nde bulunan ve Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini 'Trio müzik' dinletisi ile karşılıyor.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 39 Burda AVM, Haziran ayı boyunca her Çarşamba ve Cuma akşamları 19.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek trio müzik dinletisi ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Çarşamba ve cuma akşamları gerçekleştirilecek trio müzik dinletisi ziyaretçileri, alışverişin ve müziğin keyfini çıkarıyor. - TEKİRDAĞ
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