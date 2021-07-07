Haziran ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te haziran ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Osmaneli ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığındaki toplantıya, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen ve ilçe müftüleri katıldı. Osmaneli İçmeler Tesisinde yapılan haziran ayı ilçe müftüleri toplantısı gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam etti. Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 15 Temmuz programı hakkındaki genelge, vekaletle kurban organizasyonu tanıtım toplantıları, "Kitap Oku-Yorum" projesi söyleşinin görüşülmesi ile devam toplantı, 2021 yılı yaz Kuran kursu uygulama esaslarının ele alınmasının ardından son buldu. - BİLECİK