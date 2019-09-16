Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
35 dakika önce
TÜİK, haziran ayı işsizlik oranını yüzde 13 olarak açıkladı.
TÜİK, haziran ayı işsizlik oranını yüzde 13 olarak açıkladı. Türkiye'deki toplam işsiz sayısı 4 milyon 253 bine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:05
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