Son Dakika Haberleri: Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
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Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

35 dakika önce

TÜİK, haziran ayı işsizlik oranını yüzde 13 olarak açıkladı.

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TÜİK, haziran ayı işsizlik oranını yüzde 13 olarak açıkladı. Türkiye'deki toplam işsiz sayısı 4 milyon 253 bine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:05 
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