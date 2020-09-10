Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı - Son Dakika

Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2020'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2020'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ileyüzde13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 4,0 puanlık azalış ile yüzde 42,4 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım,yüzde 20,0'ı sanayi,yüzde 5,8'i inşaat,yüzde 55,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 4,3 puanlık azalış ileyüzde 49,0 olarak gerçekleşti.

Haziran 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,3 puan azalarak yüzde 18,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 16,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,0 puanlık azalışla yüzde 47,1, işgücüne katılma oranı ise 4,4 puanlık azalışla yüzde 54,5 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,1, istihdam oranı ise 6,0 puan azalarak yüzde 28,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,4 puanlık azalışla yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

İstihdam, İşsizlik, Haziran, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı - Son Dakika Ekonomi

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