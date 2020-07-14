Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı - Son Dakika

Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle konut piyasasında hareketlenmeler yaşandı.

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle konut piyasasında hareketlenmeler yaşandı. Tapu dairelerinde yapılan bir günlük işlem sayısı 200'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, konut satışlarının haziran ayında yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye ulaştığını açıkladı.

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesiyle tapu dairelerinde yoğunluk yaşandı. Ev alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tapu müdürlüklerine akın ederken, günlük işlem sayısı 50'den 200'e yükseldi. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu, konut kredisi faizlerinin düşürüldüğü haziran ayına ilişkin satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde haziran ayında satılan konut sayısı önceki aya göre yüzde 273, geçen yılın haziran ayına göre de yüzde 209,7 artışla 190 bin 12 oldu. İstanbul 28 bin 799 konutla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1286,9 artarak 101 bin 504 oldu.

İlk defa satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632'ye ulaştı.

İkinci el konut satışlarında haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244,9 artış göstererek 131 bin 380'e yükseldi. İkinci el konut satışlarında, İstanbul 20 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sırada yer aldı.

Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yıla göre yüzde 38,1 azalarak 1664 oldu. 730 konut satışı ile İstanbul ilk sırada yer aldı.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:36:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]