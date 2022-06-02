Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılan toplantı; Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi ve saat 15.00'te başladı.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan'ın da takip ettiği toplantıda; AK Parti'li Meclis üyeleri; Barbaros Tokgöz, Mitat Bulut, CHP'li Meclis üyeleri; İbrahim Dinç, Süleyman Gürsel Paçaman, Volkan Erkan, İYİ Parti'li Meclis Üyesi Zafer Topçu, mazeretleri nedeniyle oybirliği ile izinli sayıldı.

Toplantıda maddelere geçilmeden önce gündeme; mülkiyeti Keşan Belediyesi'ne ait İnönü İlkokulu'nun 25 yıllığına ücretsiz olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ve İsim Belirleme Komisyonu'na havale edilen konular ve Avrupa Birliği finansmanlı Macera Parkı için kredi kullanımı ve İller Bankası'ndan teminat mektubu alınması konuları ilave edildi.

Toplantıda daha sonra gündeme geçildi. S.S. 25 No.lu Şehir İçi Keşan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S. 129 No.lu Paşayiğit Taşıyıcılar Kooperatifi şehir içi ulaşım zam talebi oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Meclis'te daha sonra S.S. 25 No.lu Keşan Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimi'nin Keşan Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması talepleriyle ilgili olarak komisyon raporu Meclisçe görüşüldü. Değişiklikleri içeren Ulaşım Komisyonu'nu raporu oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı Keşan Belediye Başkanlığı'nın 03.03.2022 gün ve 2022/42 Sayılı Meclis Kararıyla Komisyona Havale edilen "Keşan Belediye Başkanlığı Toplu Taşıma Sisteminde bulunan 6 (Altı) adet Toplu Taşıma hattının ve bu hatlarda çalışacak 93 adet Ticari araç plakalarının 10 yıl süreyle kiralanması konulu Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi ile sürdü. Komisyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Meclis, oybirliği ile maddeyi bir sonraki Meclis toplantısında görüşmeyi kararlaştırdı.

Toplantıda daha sonra 02-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenecek Keşan Belediyesi 17. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda başarılı olarak dereceye girecek olan sporculara Keşan Belediyesi tarafından toplam 42 bin 500 TL nakdi ödül verilmesi hususu Meclis'çe görüşüldü. Meclis oybirliği ile belirlenen miktarda nakdi ödül verilmesini kabul etti.

Keşan Devlet Hastanesi bahçesinde çevre düzenlemesi kapsamında ekilecek olan çim, ağaç ve bitkilerin sulanması için peyzaj alanlarına sulama altyapısı kurulmasını içeren ve bir önceki Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen, 70 bin TL + KDV maliyet çıkan konu, Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, Keşan Belediyesi'nin iştiraki olan Keşan Kent Hizmetlerinin işlettiği Çok Amaçlı Pazaryeri Otoparkı'nda fiyat listesinin ve abonelik durumun güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesi ile devam etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği; otomobil, kamyonet, minibüs ve motosiklet aylık abone ücreti 140 TL'den 160 TL'ye, belediye personeli için otomobil, kamyonet, minibüs ve motosiklet aylık ücreti 70 TL'den 80 TL'ye çıkarıldı.

Toplantı, Mayıs Ayı Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2022 yılı içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin güncellenmesi ile ilgili Paşayiğit Mahallesi ve Erikli Köyüne ait içme ve kullanma suyu ücretleri hakkındaki komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesi ile sürdü.

İçme ve kullanma suyu ihtiyacı Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği'nden sağlanan Paşayiğit Mahallesi'nin meskenler için kullanma suyu m3 birim fiyatı 2022 5. dönemden geçerli olmak üzere 9,80 TL olarak, Erikli Köyü'nü içme ve kullanma suyu m3 birim fiyatı da 2022 6. dönemden geçerli olmak üzere 9,80 TL olarak Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında daha sonra Yukarı Zaferiye Mahallesi, Toplu Uygulama Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait komisyon raporu ele alındı ve Meclis, plan değişikliğini içeren maddeyi komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabul etti.

Toplantıda daha sonra gündeme ilave edilen ve İsim Belirleme Komisyonu'nda görüşülen Keşan SARDOS Derneği ile Keşanspor Derneği Başkanı Nehir Gergin tarafından verilen ve Merhum Aytaç Cinci isminin yaşatılmasını, CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer tarafından verilen ve Merhum Opr. Dr. Sebahattin Özakbaş'ın adının yaşatılmasını ve Keşanspor Derneği Başkanı Nehir Gergin tarafından Keşan'da stadyum bakımıyla ilgilenen ve kulüp ile sporcuların her zaman yanında yer alan Merhum Mustafa Kaldı'nın adının yaşatılmasını içeren dilekçeler ele alındı.

İsim Belirleme Komisyonu'nun raporu doğrultusunda;Aytaç Cinci'nin ismi Keşan Belediyesi Atatürk Stadı içinde yeniden modernize edilen tribüne, Mustafa Kaldı'nın ismi Keşan Belediyesi Atatürk Stadı içinde yeniden modernize edilen sentetik sahaya verildi. Merhum Sebahattin Özakabaş'ın isminin ise ismi olmayan mevcut bir cadde, sokak, bulvar ve meydan olmaması nedeniyle 18. Madde uygulamaları sonucunda oluşacak yeni bir caddeye verilmesi uygun bulundu.

Bu madde hakkında konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sebahattin Özakbaş'ın isminin, kuruluşunda büyük emekleri olan Özel Keşan Hastanesi'ne verilmesi düşüncesinde olduğunu dile getirdi.

Toplantıda daha sonra yine gündeme ilave edilen bir madde olan ve mülkiyeti Keşan Belediyesi'ne ait İnönü İlkokulu'nun 25 yıllığına ücretsiz olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusu ele alındı. Madde oy birliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

AK Parti Belediye Meclisi üyesi ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı tarafından verilen Avrupa Birliği finansmanlı Macera Parkı için şerhli şekilde kredi ve teminat kullanımı için oybirliği ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na yetki verildi.

Toplantıda; dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Tarık Uysal, kendisi tarafından verilen Yüceller Hareketi'nin bir parka verilmesi konusundaki dilekçesinin durumunu sorarken, AK Parti'li Meclis Üyesi Müslim Çekiç de Erikli'de çalışan ve yazlıkçılara hizmet üreten vatandaşlar için hazırlanan alanın Keşan Belediyesi tarafından en kısa sürede tam manasıyla hizmet vermeye başlayacağını bilgisini verdi.

Toplantıyı kapatan Helvacıoğlu, alınan kararların Keşan ve bölgesi için hayırlı olması temennisinde bulunurken, verdikleri katkı nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti.

Temmuz Ayı Meclis toplantısı, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 15.00'te başlayacak.