Haziran ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur'un da katıldığı toplantıda özellikle Develi'ye ve mahallelere yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Temur, yaz aylarında yapılacak asfalt ve parke çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra muhtarların taleplerini dinledi ve sorularını tek tek cevaplandırdı.

Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözüm üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Başkan Yardımcısı Temur katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti.