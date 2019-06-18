Son Dakika Haberleri: Haziran ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
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Haziran ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

9 dakika önce

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun riyasetinde Develi'deki kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek istişarelerde bulundu.

Haziran ayı muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur'un da katıldığı toplantıda özellikle Develi'ye ve mahallelere yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Temur, yaz aylarında yapılacak asfalt ve parke çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra muhtarların taleplerini dinledi ve sorularını tek tek cevaplandırdı.

Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözüm üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Başkan Yardımcısı Temur katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:08 Kaynak: Bültenler
Develi, Güncel
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