Son Dakika Haberleri: Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu
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Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu

1 saat önce

ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.

Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu, System.String[]

ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) eylül ayı petrol piyasası raporunda, ABD'nin haziranda Suudi Arabistan'ı geçerek dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldiği belirtildi.

ABD'de hızla artan kaya petrolü üretiminin ülkenin petrol ihracatına olumlu yansıdığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıtlama anlaşması nedeniyle Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatında ise düşüş görüldüğü ifade edildi.

ABD'nin toplam petrol ihracatının haziranda günlük ortalama 9 milyon varile yaklaştığı belirtilen raporda, ülkede yapımı hızla sürdürülen petrol boru hatları ve terminallerinin ABD'nin petrol ihracatını artıracağı öngörüldü.

Haziran ayında elde ettiği liderliğe rağmen temmuz ve ağustos aylarındaki kasırgaların ABD'nin petrol ihracatını olumsuz etkilediği, bu aylarda Suudi Arabistan'ın yeniden dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldiği kaydedildi.

AA muhabirinin Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veritabandan derlediği bilgilere göre, haziranda ABD'nin günlük ortalama ham petrol ihracatı 3,41 milyon varil, petrol ürünleri ihracatı 5,44 milyon varil ve ülkenin toplam petrol ihracatı 8,85 milyon varil seviyesine ulaştı.

JODI verilerine göre, haziranda Suudi Arabistan'ın günlük ortalama ham petrol ihracatı 6,72 milyon varil, petrol ürünleri ihracatı 1,27 milyon varil olurken, ülkenin toplam petrol ihracatı 7,99 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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