Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu
1 saat önce
ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.
ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40
ABD basını, İsrail'in Trump ve Beyaz Saray'daki kurumları dinlediğini iddia etti Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı! Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump: benimle çalışmak istiyorlar çünkü eğlenceliyim