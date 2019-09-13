Son Dakika Haberleri: Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu
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Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu

1 saat önce

ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.

Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu, System.String[]

ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 
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