Haziran ayında 16 firmaya ceza kesildi - Son Dakika

Haziran ayında 16 firmaya ceza kesildi

Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde 275 işletme denetlenirken, kurallara uymayan 16 firmaya idari para cezası kesildi.

Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde 275 işletme denetlenirken, kurallara uymayan 16 firmaya idari para cezası kesildi.

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Aydın genelinde iş yerleri denetimleri devam ediyor. Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Haziran ayında yapılan denetimler kapsamında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 24 adet firmaya yeni Sanayi Sicil Belgesi düzenlenirken 33 adet Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında 3 firmanın da Sanayi Sicil Belgesi iptal edilirken, 80 firmanın Sanayi Sicil Belgesinin vizesi yapıldı.


Haziran ayı içerisinde 275 firmanın yıllık işletme cetveli kontrol edilerek onaylanırken 16 firmaya da idari para cezası uygulandı. 15 adet firmanın iş yeri de, sanayi sicil kapsamında incelendi.


Haziran ayı içerisinde Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce 442 adet akaryakıt sayacının ani muayenesi yapılırken bu firmaların 412'si uygun bulunurken 30 adedinin uygun olmadığı tespit edildi. 68 adet LPG sayacının ani muayenesi yapılırken 62 adedi uygun bulundu, 6 adedinin uygun olmadığı tespit edildi. 43 adet su sayacının şikayet muayenesi yapılırken 33 tanesinin uygun olduğu, 10 tanesinin ise uygun olmadığı tespit edildi. 284 adet elektrik sayacının şikayet muayenesi yapılırken 276 tanesinin uygun olduğu, 8 tanesinin ise uygun olmadığı tespit edildi. 40 adet taksimetrenin ani muayenesi yapılırken herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi.


Yapılan denetimler sonucunda 6948 sayılı Kanuna aykırılıktan 20 bin 676 TL, 3516 sayılı Kanuna aykırılıktan 44 bin 749 TL, 4703 sayılı Kanuna aykırılıktan 106 bin 890 TL, 1705 sayılı Kanuna aykırılıktan 32 bin 986 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haziran ayında 16 firmaya ceza kesildi - Son Dakika
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