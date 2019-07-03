Son Dakika Haberleri: Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

- Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi Bunlardan 63 terörist ölü ele geçirildiANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi
Bunlardan 63 terörist ölü ele geçirildi
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı aylık değerlendirme toplantısında ülke genelinde ilk 6 ayda yapılan faaliyetler ile Haziran ayı değerlendirmesi yapıldı. Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı'nın yaptığı toplantıda terör ile mücadele faaliyetlerinde alınan tedbirler ve gelinen noktaya değinildi. İçişleri bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Haziran ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 70 kırsal operasyon, şehirlerde bin 212 operasyon yapıldığı belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bu operasyonlarda aralarında içişleri bakanlığı terör aranlar listesinde; kırmızı kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 9, teröristin aralarında bulunduğu 63 ölü, 74 sağ, 29 teslim olmak üzere 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 249 şüphelinin özaltına alındığı, 381 kişinin de tutuklandığı bildirildi.
Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı Ankara'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 04:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]